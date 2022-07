Slalom “Favale – Castello”: prorogate le iscrizioni

Le adesioni potranno essere inviate sino a mercoledì sera. Ancora qualche ora per iscriversi alla 14^ edizione dello slalom in salita “Favale – Castello”, in programma sabato 16 e domenica 17 luglio a Favale di Malvaro, nell’entroterra del levante genovese, con l’organizzazione della locale scuderia Sport Favale 07. Le adesioni per partecipare alla gara, valida per il Campionato Italiano di Slalom in salita, di cui è la sesta prova, per il Trofeo d’Italia Slalom Nord e per il Trofeo “Danilo Mosca”, sono state infatti prorogate sino alle ore 22.00 di mercoledì prossimo, 13 luglio.

