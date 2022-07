Solo un po’ di suspense, poi Piscopo viene eletto presidente del Consiglio. Menzione per Peserico, ma la maggioranza ha un problema

Preso atto dell’assenza dei consiglieri Oscar Teja e Luca Piaggi, il presidente di giornata Marco Tarabugi, risultato il più votato, ha invitato tutti a osservare un minuto di silenzio in ricordo di Franco Boracchia.Poi la seduta è stata sospesa per un problema informatico, mentre Marco Raffaelli chiedeva all’amministrazione di dare ascolto alle Oss, magari a fine seduta, sollevando il dubbio di legittimità sulle nomine dei consiglieri delegati, non essendo presenti nello statuto.Per il segretario generale Sergio Camillo Sortino ha spiegato che si tratta di “consiglieri incaricati”, ai quali viene chiesto di seguire alcune materie per conto del sindaco, ma Piera Sommovigo, con piglio avvocatesco, ha replicato: “Nel decreto si parla più volte di delega. E i pareri richiamati sono proprio relativi all’affidamento delle deleghe. Credo sia necessario l’intervento dell’avvocatura civica”. Ma Sortino, per dirimere la questione, è andato oltre e ha annunciato che il parre sarà chiesto direttamente al ministero dell’Interno.

Arrivati al punto dell’elezione del presidente del Consiglio Cenerini ha chiesto una sospensione per una riunione di maggioranza, “avendo appreso della candidatura dalla stampa, in maniera inusuale”.

Al rientro in Sala Consiglio la votazione segreta a maggioranza dei 2/3 aveva prodotto 17 schede a favore di Piscopo, 13 bianche e una nulla: due esponenti della maggioranza non si sono allineati al dettato del sindaco.

Prima della seconda chiamata anche l’opposizione si è riunita, evidentemente per scegliere il nome con il quale cercare di mettere in difficoltà la maggioranza. Al termine della seconda votazione Piscopo era rimasto a 17, mentre 14 voti sono andati a Giacomo Peserico, consigliere apprezzato trasversalmente e in pole position per un posto in giunta che è sfumato per non aver accettato di svolgere un incarico full time. Ancora una fumata nera per l’assenza della maggioranza dei 2/3: sguardo alla terza votazione con lo scontro tra i due nomi più votati e prevalenza, in caso di parità, del consigliere più anziano. Così la minoranza di centrosinistra, con un mese di ritardo, è riuscita a portare il centrodestra al ballottaggio, mentre nelle fila della maggioranza si notavano i conciliaboli nei quali Cenerini cercava di far pesare il ruolo del Consiglio e dei partiti nella scelta del presidente.

Da una parte un ex assessore alla quarta consiliatura consecutiva, dall’altra un’esperienza di cinque mesi. E qualcuno che ha iniziato a pensare che lo sgambetto potesse prendere corpo. Invece, confermando i 17 voti per Piscopo (compreso quello di Peserico, quindi), l’elezione si è conclusa con la sua elezione, a fronte di 13 schede per Peserico e una bianca.

