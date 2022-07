Tedeschi: “Riconosciuta necessità allargamento Parco, da Regione importante cambio di rotta”

“La decisione della Regione Liguria di allargare i perimetri dell’area protetta è un cambio di rotta importante e significativo. Si è passati dall’abrogazione del parco di costiana memoria al riconoscimento della necessità di un allargamento di aree e soprattutto all’estensione ai due comuni, Luni e Castelnuovo, importanti sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista storico e culturale”. Così Pietro Tedeschi, ex presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, commenta la delibera regionale riguardante appunto l’area protetta. “L’allargamento delle aree del Parco – prosegue Tedeschi – aumenta non solo il valore ambientale del territorio ma aumenta altresì il valore sociale ed il valore economico rafforzando i comuni nei loro rapporti con gli operatori privati. E proprio in quest’ottica bisognerebbe fare un ulteriore passo in avanti inserendo nel Parco anche l’area dell’ex fattoria di Marinella. Comunque grande soddisfazione per le proposte avanzate e pieno appoggio alla regione, a cui chiedo un ultimo sforzo maggiore attenzione al fiume ed al grande tema dell’ acqua, costante pulizia degli alvei, nuova depurazione e maggior attenzione agli sprechi, si pensi al depuratore di Camisano che getta al largo di Bocca di Magra milioni di litri di acqua depurata. Buon lavoro al direttivo del Parco a cui si aprono nuovi ed importanti orizzonti per il bene del nostro territorio”.

