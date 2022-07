Torna la grande musica del Lerici Music Festival

Un sogno che diventa realtà: portare Lerici, sua città d’origine, al centro della scena musicale internazionale. Nasce così, grazie al Maestro Gianluca Marcianò, il Lerici Music Festival. «L’edizione 2022 del LMF trae ispirazione dalle celebrazioni del bicentenario dalla morte di Percy Bysshe Shelley, poeta inglese che ha vissuto e amato Lerici. Da qui l’idea di un omaggio ai grandi compositori britannici, ma anche l’idea di coinvolgere alcuni grandi artisti provenienti dal Regno Unito come Sir Bryn Terfel, Alison Balsom, Christian Blackshaw e Adrian Brendel. Il programma di questa sesta edizione vede inoltre la nascita di importanti collaborazioni, quelle con la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra della Magna Grecia e l’Opera Giocosa di Savona. Opera, concerti sinfonici, musica da camera e l’attenzione sempre rivolta alla promozione dei giovani talenti. Insomma, ci aspetta una bellissima estate in musica a Lerici!». Queste le parole con cui Gianluca Marcianò, direttore artistico del festival, presenta la sesta edizione.Accanto a lui dal 2020, a costruire l’ambizioso percorso di un festival che mira ad inserirsi tra le più significative realtà della scena musicale internazionale, Maurizio Roi, direttore generale, noto in Liguria per i suoi precedenti di Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova.

