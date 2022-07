Diano Marina aderisce al “Patto per la Lettura”

Diano Marina. La Città degli Aranci aderisce al “Patto per la Lettura“. Si tratta di un protocollo di intesa ed alleanza tra Enti pubblici ed altri soggetti pubblici e privati. Questi ultimi fanno tutti parte della filiera del libro e della lettura. Il patto impegna le parti coinvolte ad attuare, definire e promuovere in modo organico, trasversale e strutturato, azioni e progetti di promozione del libro nel rispetto del diritto di tutti alla lettura come strumento indispensabile per esercitare una cittadinanza piena e responsabile e come mezzo di conoscenza, di accesso all’informazione e come elemento di coesione e inclusione sociale, contro la povertà educativa e per lo sviluppo di una nuova idea di cittadinanza.

