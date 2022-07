Faticaccia quorum, poi l’ok unanime ai 28 nuovi bus

Partenza faticosa oggi in Provincia per l’Assemblea dei sindaci, chiamata a deliberare sulla modifica del piano investimenti 2022/2025 di Atc Esercizio Spa. Sono infatti occorsi oltre venti minuti per avere il quorum, cioè la rappresentanza dell’85% del valore delle quote del capitale di Atc Esercizio relative ai Comuni. Inizialmente gli assenti – anzi, i non collegati, perché la seduta si è tenuta in videoconferenza sullo schermo allestito in sala del consiglio, dove erano presenti i funzionari – erano i Comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Bonassola, Calice, Carro, Carrodano, Castelnuovo, Deiva, Framura, Levanto, Maissana, Monterosso, Riomaggiore, Porto Venere e Santo Stefano. Ma in sede di appello ecco che un problema tecnico ha tagliato fuori Vezzano, che avrebbe dovuto intervenire con il vice sindaco Simone Regoli. Un’assenza che ha fatto scendere l’asticella di poco sotto l’85% (mancava meno dello 0.5%). E’ dunque cominciato un giro di telefonate per cercare di far approdare amministratori alla seduta, con particolare attenzione a quei Comuni che, con più peso, grazie alla loro sola presenza avrebbero permesso di accendere il semaforo verde.

Poi, dopo venti minuti di seduta, ecco il Comune di Vezzano che è riuscito a collegarsi, con il sindaco Massimo Bertoni, ed è arrivata anche Framura: quorum quindi ok e spazio all’illustrazione della pratica e, infine, alla votazione. Ma qui nuovo intoppo: in sede di chiamata, non rispondono per problemi tecnici Borghetto, Luni e Pignone. “Chiudiamo così, il quorum serviva per la validità dell’assemblea, non per la votazione”, ha osservato il presidente Pierluigi Peracchini. Di diverso avviso il funzionario dottor Botti, che si è occupato della chiama: “Serve il quorum anche per la votazione”. Valutazione quest’ultima che ha trovato conforto un istante dopo, quando è stata fatta una verifica regolamento alla mano.

Ancora empasse, dunque, per un paio di minuti, finché non è stato recuperato un contatto con i sindaci di Borghetto, Stefano Coduri, e Pignone, Ivano Barcellone. Niente da fare invece per Luni, ma i due rappresentanti della Val di Vara garantivano comunque il quorum e la regolarità della votazione, che ha visto l’approvazione unanime della pratica, riguardante investimenti nel parco rotabile di Atc Esercizio, la cui assemblea dei soci si è riunita oggi pomeriggio (e in vista della quale appunto si sono propedeuticamente e telematicamente riuniti in Via Veneto i sindaci spezzini).

