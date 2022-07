Fiamme nei boschi di Fivizzano, due elicotteri e operatori antincendio sul posto

Allarme nei boschi di Monzone, frazione di Fivizzano (Massa-Carrara), per un incendio che ha sviluppato una grande colonna di fumo. In corso le operazioni di spegnimento: inviati sul posto due elicotteri regionali, vigili del fuoco, squadre di volontariato antincendio e operai forestali che hanno già messo in sicurezza il fronte di fiamma prossimo alle abitazioni. È previsto l’arrivo di ulteriori rinforzi per lo spegnimento. Ancora da chiarire le cause del rogo. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha fatto sapere che sta monitorando la situazione e ha rinnovato “l’appello all’attenzione”.

