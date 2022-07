Il tango degli albori sul sagrato della chiesa di Vezzano

Venerdì prossimo 15 luglio, alle ore 21,15, a Vezzano superiore, sul sagrato della chiesa, si svolgerà lo spettacolo di musica e danza ‘La Guardia Vieja del Tango’ con il Cuarteto Hyperion Guardia Vieja, Sahar Dehghan danzatrice, e i ballerini di Tango Domenico Troiano e ErikaDucceschi.

Il concerto è uno degli appuntamenti del XXVIII Festival Provinciale I Luoghi della Musica, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022 e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria. In programma la grande musica degli albori del tango, con la sua formazione originale composta da flauto (Bruno Fiorentini), violino (Roberto Piga), chitarra (Davide D’Ambrosio) e contrabbasso (Danilo Grandi).

Verranno eseguite musiche di M. Aroztegui, V. Greco, J. Maglio, E. Saborido, E. Arolas, A. Aieta con le improvvisazioni coreografiche della danzatrice iraniana Sahar Dehghan e le coreografie dei tangueros Erika Ducceschi e Domenico Troiano.

La ballerina e coreografa Sahar Dehghan vive tra Parigi e San Francisco, ed ha partecipato a più di 450 spettacoli internazionale; come coreografa ha diretto 18 creazioni e un film con il quale ha vinto 9 premi da Festival cinematografici. Collabora da sempre con musicisti della scena classica, jazz ed etnica. Appassionata di tango argentino dalla sua infanzia, ha applicato la sua tecnica improvvisativa alla musica del tango, e dirige una compagnia femminile di 6 tangueras a Parigi.

Lo spettacolo è organizzato dall’ Associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale del contributo del Comune di Vezzano Ligure. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, non è necessaria la prenotazione.

Il programma generale del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” è consultabile sul sito della rassegna.

... » Leggi tutto