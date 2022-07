La Canottieri Sanremo tra giovani, coastal rowing ed eventi

Sanremo. La Canottieri Sanremo è vicina alla boa dei 90 anni. Fondata nel 1933, con prima sede situata di fianco al forte di Santa Tecla, viene distrutta durante la seconda guerra mondiale e ricostruita poi in Corso Nazario Sauro. Il canottaggio e l’attività olimpica, il canottaggio e il coastal rowing. E’ amore per remi e barche a 360 gradi. Ad accoglierci in sede, in questa prima tappa FIC Liguria condotta insieme alla consigliera regionale Stefania Crespi, è l’allenatore Renato Alberti, già vicepresidente della FIC tra il 2005 e il 2008.

