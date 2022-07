Lerici piange Maurizio Zanello, giovedì i funerali nella chiesa di San Francesco

Il golfo spezzino spezzino piange la terza e giovanissima vittima in poco più di un mese. E’ un dolore indescrivibile quello che sta provando l’intera comunità lericina per la tragica dipartita di Maurizio Zanello, 26 anni, scomparso durante un’immersione. Ieri pomeriggio il giovane era in barca con alcuni amici e la fidanzata tra le isole del Tino e del Tinetto. Verso le 16, come faceva spesso, si è buttato in mare per una battuta di pesca subacquea. La tragedia secondo quanto appreso sarebbe avvenuta in quelle immediatezze. Maurizio sarebbe stato colto da un malore pochi istanti dopo essersi calato in acqua. Una discesa che si è rivelata fatale.

