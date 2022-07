Maggiore al Torino, Juric lo vuole subito in ritiro

Se il mercato in entrata dello Spezia è iniziato a sbocciare con i prossimi arrivi di Mattia Caldara e di Albin Ekdal, ecco che anche in uscita ben presto potrebbero esserci novità rilevanti per quanto riguarda il futuro di Giulio Maggiore. In scadenza di contratto tra un anno, il capitano delle Aquile è sempre più vicino alla cessione, con il Torino che ha ormai da tempo sbaragliato la concorrenza e trovato un accordo di massima con lo Spezia, per una cessione a titolo definitivo che dovrebbe portare nelle casse del club di Via Melara circa cinque milioni di euro, migliaia di euro in più o in meno.

... » Leggi tutto