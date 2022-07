‘Non transigo’ della Taddeofilm selezionato per un concorso internazionale

L’Associazione culturale Taddeofilm, con sede a Barbarasco di Tresana, è lieta di annunciare la selezione del cortometraggio dal titolo Non transigo al concorso internazionale First-Time Filmmaker Sessions @ PinewoodStudios organizzato da LIFT- OFF Global Network in Inghilterra. Si tratta di una vetrina online mensile, dedicata alla proiezione di una raccolta di cortometraggi e lungometraggi indipendenti presentati a livello globale da registi emergenti.

Il primo round di questo festival si tiene online: attraverso la piattaforma Vimeo On Demand, a partire dal 18 Luglio per una settimana, sarà possibile votare il cortometraggio. I due film con più preferenze passeranno alla seconda fase e giudicati da revisori professionisti che decreteranno il vincitore mensile.

Non transigo è un cortometraggio realizzato a Novembre 2021, in collaborazione con Loppiedofilm, per il 48h Film Project di Roma, divertente e faticoso contest che prevede la realizzazione di un cortometraggio in sole 48 ore, partendo dalla scrittura fino ad arrivare alla post-produzione, seguendo le linee guida e gli elementi obbligatori forniti dagli organizzatori all’inizio della gara.

L’Inghilterra non è però la sola ad aver apprezzato i progetti dell’associazione. Infatti lo scorso 24 Giugno, in occasione del 72^ Italia Film Fedic, lo stesso cortometraggio è stato selezionato per la Vetrina Fedic e proiettato al Cinema Imperiale di Montecatini. Ma non è tutto. Lo scorso inverno l’Associazione ha prodotto un secondo cortometraggio, sempre in collaborazione con Loppiedofilm, e con il supporto del Comune di Tresana e del Comitato Giovagallo luogo Dantesco. Si tratta di Selva oscura, realizzato in occasione del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta e ambientato a Giovagallo, nel 1306, dove Dante si trovava ospite di Moroello Malaspina e Alagia Fieschi.

Entrambi i cortometraggi hanno ottenuto una menzione d’onore e già raggiunto le semifinali del Festival del Cinema di Cefalù 2022.

“Considerando che si tratta di una realtà no-budget nella quale ogni membro mette le proprie energie ed il proprio tempo – commenta Fabio Ravioli, presidente Taddeofilm -, vedere apprezzate le proprie fatiche è motivo di orgoglio per tutto il gruppo, aggiungendo la soddisfazione di riuscire a far conoscere il territorio che ospita l’Associazione e tutta la Lunigiana, in giro per l’Italia…e non solo”.

