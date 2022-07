Pd contro Palazzo civico: “Sbarrato il passaggio pedonale fra Viale della Pace e Area Giorgi”

“La pulsione della destra sarzanese a sacrificare i diritti maturati in favore dei cittadini in ossequio all’interesse del privato non si è ancora placata, e ha colpito di nuovo. Da diversi giorni infatti il passaggio pedonale fra Viale della Pace e l’Area Giorgi che fiancheggia il primo stabile a destra per chi entra nel Viale della Pace da Piazza Martiri risulta sbarrato”. Così in una nota il Partito democratico di Sarzana. “È un passaggio pedonale e ciclabile utilizzatissimo, e da tempo immemorabile – si legge ancora -, che congiunge una via pubblica ad una grande area, a giardino e a parcheggio, a sua volta di uso pubblico. Mette infatti in collegamento chi proviene dall’Area Giorgi, da Via Paganino e da Porta Parma con il Viale della Pace, con Via Gori e con la zona ovest della città. Anche qui il portico appartiene ad un privato, ma è pacificamente gravato da una servitù di passo pedonale e ciclabile a vantaggio di tutti, cioè da una servitù pubblica. Eppure, anche in questo terzo caso, il Comune – come mostrano le foto – ha sbarrato quel percorso, o ha comunque consentito al nuovo proprietario di sbarrarlo. E la cartellonistica di cantiere fa riferimento non solo ad un’attività di risanamento di un luogo di pubblico transito ma ad una chiusura che lo stesso cartello e i ‘rumors’ del quartiere indicano come finalizzata alla realizzazione di un locale pubblico o di un garage”.

... » Leggi tutto