Piera Sommovigo consolida il gruppo e l’impegno: nasce l’associazione civica “Orizzonte Spezia”

La sconfitta patita alle ultime elezioni non ha tolto entusiasmo a Piera Sommovigo, né a coloro che l’hanno affiancata durante la campagna elettorale. Un gruppo eterogeneo costituito prevalentemente dai candidati della lista e dai membri dello staff, ma che ha pian piano ha calamitato l’attenzione anche da parte di frange dei partiti di centrosinistra e dell’area civica di riferimento.

Due mesi di lavoro che non sono stati in grado di evitare un risultato amaro, ma che vengono visti come il canonico punto di partenza, l’occasione per voltare pagina e dare nuova linfa all’impegno, civico e politico.

E’ così che oggi pomeriggio, a un mese esatto dal voto, Sommovigo, che oggi è consigliera comunale di opposizione, ha rinnovato in Piazza Mentana il suo impegno per la città annunciando la nascita di un’associazione civica, culturale e di promozione sociale battezzata “Orizzonte Spezia – idee e buone pratiche per il futuro della nostra città”. Il sodalizio conta al momento una trentina di 30 soci fondatori e tra questi spiccano i candidati della lista “Spezia con te” e alcuni membri dell’associazione La Piazza Comune, che ha deciso di spegnersi e di confluire nella nuova esperienza insieme a Piera Sommovigo.

