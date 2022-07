“Quanto denunciato da RSU Leonardo mette in evidenza processo che realtà bancaria sta vivendo ormai da anni”

“Quanto denunciato lunedì dalla RSU di Leonardo mette in evidenza, se ce ne fosse ancora bisogno, il processo che la realtà bancaria italiana sta vivendo ormai da anni, processo che vede nel taglio dei costi del personale una delle leve principali. Solo nel corso del 2021 nella nostra provincia sono state chiuse ben 8 filiali con una perdita di 22 posti di lavoro; rispetto al 2016 il deficit sale a 150 unità, considerando anche il settore della riscossione”. Così in una nota Armando Cozzani e Arianna Maggiani, segretario provinciale e RSA C.A. Italia FISAC/CGIL La Spezia. “In Crédit Agricole Italia, parte chiamata in causa dal comunicato – proseguono Cozzani e Maggiani -, dall’incorporazione di Carispezia, avvenuta nel luglio 2019, il numero di dipendenti in provincia è sceso di 65 unità, di cui ben 17 nel corso del 2021. Tale situazione è in corso ormai da più di un decennio e non si arresterà certo in futuro visto quanto contenuto nei piani industriali presentati dai maggiori gruppi bancari: chiusura di filiali sul territorio (che porterà molte piazze minori a non avere più uno sportello bancario, al massimo uno sportello postale per un paio di giorni alla settimana), un processo di digitalizzazione del settore per quanto riguarda i servizi (che in una provincia “anziana” come la nostra pone non pochi problemi alla clientela), piani di razionalizzazioni ed accorpamenti con fuoriuscite volontarie che coinvolgeranno un’aliquota significativa dei dipendenti del settore, soprattutto nelle filiali”.

