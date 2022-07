Quarta dose over 60, al via le prenotazioni in Liguria

Imperia. “Da mezzogiorno di lunedì 18 luglio i liguri over 60 potranno accedere alla prenotazione attraverso tutti i canali (Cup, farmacie, prenotavaccino.regione.liguria.it) e da martedì 19 luglio si potrà accedere alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti Coronavirus negli hub delle cinque Asl liguri, nelle farmacie che effettuano il servizio e attraverso i medici di medicina generale. Oggi il Covid in Liguria sta circolando in maniera sostenuta ma fortunatamente le sindromi severe sono poche e questo è frutto della straordinaria campagna di vaccinazione fatta in questi mesi.

