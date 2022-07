Sampdoria, sta arrivando Grassi, con Kurtić a ruota

Genova. Giovanni Invernizzi parla poco e lavora molto… Oggi ha fatto (bene) entrambe le cose… In una intervista ai media, ha ribadito quanto aveva dichiarato ai microfoni di Genova 24 ed Ivg Savona, facendo i nomi di cinque ragazzi della Primavera dell’anno scorso, che possono ambire – anche se non subito – ad arrivare in prima squadra. Lorenzo Di Stefano è già sulla bocca di tutti (tanto è vero che è nel mirino della Reggina), Lorenzo Malagrida (nipote di Antonio Manicone) è a Ponte di Legno con Giampaolo ed anche Daniele Montevago, Francesco Migliardi e Flavio Paoletti, entreranno ben presto nel giro dei ‘grandi’… e se potessimo aggiungere un nome noi, faremmo quello di Giovanni Bonfanti.

