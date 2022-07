Sanità, Muzio (FI): “Servono risposte urgenti e concrete sul servizio di Guardia Medica nel Tigullio”

Genova. “La risposta avuta dalla ASL4 Chiavarese per il tramite della Giunta regionale sul tema della Guardia Medica nel Tigullio non mi lascia soddisfatto. C’è bisogno di interventi concreti per rafforzare questo servizio nell’immediato, sia a beneficio dei residenti e dei tanti turisti che in questo periodo trascorrono le loro vacanze nel nostro territorio, sia per evitare casi di sovraffollamento del Pronto Soccorso di Lavagna a causa di accessi impropri conseguenti al depotenziamento della Guardia Medica. Con spirito costruttivo auspico che, come misura urgente, la ASL4 Chiavarese segua quanto messo in campo dalla Direzione dell’ASL5 Spezzina, che per fronteggiare la situazione ha individuato 5 medici conferendo loro un incarico di Guardia Medica fino al 31 dicembre prossimo”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità.

