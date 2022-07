Siccità in Liguria, Rossetti (Pd): «Basta con i piani da applicare in emergenza, bisogna puntare sulla prevenzione»

Genova. «Dall’assessore Giampedrone non è arrivata nessuna risposta puntuale sui programmi futuri, ma solo un vedremo, sapremo, capiremo, in base a come si evolverà la situazione e solo per rispondere all’emergenza. È necessario invece avere idee chiare che vadano oltre l’applicazione di piani emergenziali, di cui sin qui abbiamo sentito parlare. Per questo chiediamo di sviluppare una gestione della crisi idrica che non sia né episodica né temporanea, ma abbia una visione di medio e lungo periodo», dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, dopo la discussione in una della sua interrogazione sulla crisi idrica che sta investendo il Paese e la Liguria.

... » Leggi tutto