Spezia protagonista nel rapporto strategico “Think tank Liguria 2030”

“La Spezia protagonista nel rapporto strategico “Liguria 2030” redatto da The European House Ambrosetti in collaborazione con Regione Liguria che guarda al futuro del nostro territorio. Grazie ai tavoli di ascolto realizzati nelle quattro province liguri, emergono chiaramente i punti di forza della nostra Provincia sui quali dobbiamo lavorare per avere ancora maggiori successi. Penso all’economia del mare e al turismo, e i punti sui quali è necessaria una riflessione per un miglioramento complessivo”. Lo dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

