Ucraina, prolungati i contrati con le strutture di accoglienza: 85 in hotel a Varazze e Pietra Ligure

Liguria. “Il tavolo tecnico permanente, che lavora su mandato del comitato operativo regionale, riunito oggi per affrontare l’emergenza profughi ucraini ha deciso di prolungare fino al 30 settembre i contratti con le strutture di accoglienza temporanea: coinvolti l’Istituto Santa Dorotea di via Liri e gli alberghi già selezionati in Liguria che hanno aderito al bando, questo in modo da traghettare al meglio eventuali trasferimenti da qui alla fine dell’estate”.

... » Leggi tutto