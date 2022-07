Le visite mediche, svolte negli scorsi giorni, non hanno riservato sorprese: Albin Ekdal si lega allo Spezia fino al 2024 ed è già a disposizione di Luca Gotti. Il 32enne ha firmato il contratto in giornata ed è salito a Santa Cristina Valgardena per unirsi al gruppo aquilotto. Da domani suderà con i suoi nuovi compagni sul terreno del centro sportivo Mulin da Coi.

