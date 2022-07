Bordighera, botte in uno stabilimento balneare: ferito 17enne

Bordighera. Botte nel tardo pomeriggio in uno stabilimento balneare del Lungomare Argentina a Bordighera, dove due ragazzi, di 17 e 19 anni, si sono picchiati per motivi ancora da chiarire. Ad avere la peggio è stato il minore, che ha riportato una ferita lacero-contusa al sopracciglio destro: soccorso da un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, il 17enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo per essere medicato.

