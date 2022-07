C’è un masso da rimuovere, scatta la chiusura di spiaggia e sentiero di Punta Corvo

Il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo ha firmato oggi l’ordinanza contingibile e urgente per l’interdizione del sentiero e la spiaggia di Punta Corvo. “È stata accertata – spiega – la presenza di un masso, indicato come pericoloso, lungo il sentiero e il sopralluogo effettuato dai tecnici comunali con un geologo, per verificarne le condizioni di pericolosità nei confronti della pubblica e privata incolumità ha fatto ritenere di dover intervenire. Il masso è infatti posizionato a sbalzo e poggiato in parte su materiale poco compatto, quali rocce di piccole dimensioni e non stabili nonché terra che, in presenza di forti piogge, può essere dilavata tanto da far venire meno il supporto alla roccia stessa”. Il Comune ha quindi provveduto a contattare una ditta che si è resa disponibile a effettuare l’intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area e l’eliminazione del pericolo. L’ordinanza, che entrerà in vigore dalle 24 di oggi e lo sarà per la durata dei lavori, dispone “l’interdizione al pubblico all’accessibilità del sentiero e alla spiaggia stessa alle persone al fine di consentire le operazioni di riduzione dello sbalzo del masso stesso, in modo da ridurre lo sbilanciamento verso il sentiero”. I lavori dovrebbero durare circa due giorni.

... » Leggi tutto