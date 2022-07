Decolla l’Estate in Fortezza: tutto esaurito per il Govi di Solenghi

Una serata da tutto esaurito per l’esordio estivo del grande Teatro alla Fortezza. Dopo i lavori di ripristino a tempo record del palco danneggiato dalla tromba d’aria dei giorni scorsi, l’estate Sarzanese è subito tornata alla Cittadella con uno degli eventi più attesi della stagione. Quasi 1000 persone per “I maneggi per maritare una figlia di Nicolò Bacigalupo”, amato cavallo di battaglia di Gilberto Govi, che rivive nell’interpretazione di Tullio Solenghi (anche regista). Al suo fianco, una sorprendente Elisabetta Pozzi che ha lasciato da parte le eroine dei drammi antichi, per calarsi in un ruolo totalmente comico. Le scene e i costumi firmati da Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, che ha voluto rendere omaggio al bianco e nero delle commedie goviane riprese dalla RAI negli anni ’50. La produzione è del Teatro Nazionale di Genova e del Teatro Sociale di Camogli.

... » Leggi tutto