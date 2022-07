Dopo il 100 con lode alla maturità la spezzina Eleonora Paoletti coltiva il sogno di andare a Miss Italia

Diplomatasi a giugno presso il Liceo Economico sociale alla Spezia, con 100 e lode oggi Eleonora Paoletti coltiva il sogno di andare a Miss Italia. Dopo aver partecipato al primo casting il 14 maggio adesso sta prendendo parte alle varie tappe di Miss Italia Liguria, nella speranza di poter arrivare in finale. Nel frattempo sta continuando a studiare cercando di prepararsi al meglio possibile per sostenere il test di ammissione a Biotecnologie mediche a Milano per cercare di portare avanti l’altra sua passione, la medicina, che spera possa offrirle la possibilità di trovare la cura di molte malattie. Determinata e ambiziosa Paoletti spera di portare in alto il nome della nostra città, non solo a Miss Italia, ma anche nel mondo della scienza e della moda, nei quali spera di lavorare.

