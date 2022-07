Endoscopia Pontremoli, Asl: “Servizio inalterato, unica eccezione sospensione 15-22 luglio”

“In vista del periodo estivo, della necessità di garantire al personale le ferie per prendersi un necessario periodo di riposo, e vista la nota e generale carenza di personale medico, che non riguarda solo Pontremoli, ma tutto il sistema sanitario, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha già programmato un incremento di 200 ore di attività aggiuntiva al mese per le specialità chirurgiche dei presidi ospedalieri della Lunigiana, di cui 48 sono destinate all’attività di endoscopia digestiva”. Così l’Azienda USL Toscana Nord Ovest in una nota relativa a Endoscopia all’ospedale di Pontremoli a seguito dell’intervento del sindaco Jacopo Ferri.

... » Leggi tutto