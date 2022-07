Ex Ilva, a luglio saranno 174 i lavoratori in cassa integrazione a Cornigliano

Genova. Per tutto il mese di luglio saranno 174 lavoratori in cassa integrazione nello stabilimento Acciaierie d’Italia di Cornigliano. Rispetto alla comunicazione iniziale dell’azienda, che parlava di 250 lavoratori ipotizzando il fermo di tutta la linea di zincatura in conseguenza dello stop dell’altoforno 2 di Taranto per adeguamenti impiantistici, una delle tre linee di produzione di lamine zincate funzionerà regolarmente fino alla fine del mese.

