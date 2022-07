Governo, Toti: “Draghi vada avanti con un programma indispensabile al Paese”

Liguria. “Non servono molte parole per analizzare e giudicare, direi stigmatizzare, un dibattito politico che sembra allontanarsi ora dopo ora dalla realtà. Un partito che minaccia la crisi di governo perché contrario alla realizzazione di un termovalorizzatore, uno strumento, lo vorremmo ricordare, che smaltisce rifiuti e produce energia. Il dibattito sulla sua utilità si svolge in una città, Roma, soffocata dai rifiuti e in un Paese, l’Italia, dove il costo dell’energia cresce minuto dopo minuto. Ma a voi sembra normale?”. Il presidente della Regione Giovanni Toti, leader e fondatore di Liguria e Italia al centro, con un post su Facebook sui delicati equilibri di governo di questi ultimi giorni.

