Il Club del Colombaccio ha raccolto fondi per il Gaslini

La Sezione Ligure del “Club del Colombaccio” negli ultimi vent’anni ha promosso numerose iniziative solidali per l’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova, al quale ha donato oltre centomila euro. Anche quest’anno il gruppo con sede a Follo ha promosso una cena per raccogliere fondi destinati ai bambini che necessitano di cure. “In qualità di Presidente del Club – spiega il Castelnovese Federico Celsi – sono fiero di ringraziare quanti, in questa specifica occasione, hanno contribuito a raccogliere duemila euro. Oltre a tutti i partecipanti ringrazio “La Baracca dell’Aviatore”,la “Cantina del Nonno Pescetto”, la Conad di Molicciara, la panetteria Pucciarelli e il frantoio “Il Moro”. Insieme abbiamo dato il nostro contributo”.

