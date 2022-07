La denuncia di Azione Ncc: “In arrivo alla Spezia migliaia di turisti ma non possiamo lavorare”

“Al porto di La Spezia stiamo assistendo ad un triste paradosso: i nostri conducenti ci fanno sapere che, nonostante l’arrivo di navi che trasportano anche settemila persone, mancano le strutture per ospitare almeno una trentina di Ncc mentre i mezzi non vengono fatti accostare e gli operatori non possono prendere i clienti. Insomma ci sono i turisti, ma mancano le infrastrutture e il buon senso di farci lavorare”. Così il portavoce di Azione Ncc, Francesco Ruo, denuncia la situazione che si è venuta a creare al Molo: “Ci fanno addirittura sapere che nell’area di carico/scarico, che sarebbe per gli Ncc, è possibile sostare ma solo se sei un Ncc locale, altrimenti niente – dice Ruo -. Mi pare evidente che c’è qualche problema perché così non è possibile lavorare. Mancanza di buon senso, nessun rispetto per il lavoro delle persone: è davvero questo il modello italiano? Spero che si prendano provvedimenti”.

