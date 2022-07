L’imperiese Pietro Giovannini è campione d’Italia under 14 di padel

Imperia. Don Quique Imperia sul gradino più alto del podio del Campionato Italiano Under 14 maschile di padel grazie a Pietro Giovannini. Il giovane atleta ha trionfato in coppia con il pugliese Antonio Veneziani (Dorado Padel Center Trani), nella splendida cornice del Bolasport di Roma, impianto che qualche giorno fa ha ospitato le sfide valide per l’assegnazione dei primi titoli tricolori giovanili (cinque in totale quelli assegnati) della storia di questa giovane, per la nostra Penisola, disciplina.

