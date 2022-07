Minori non accompagnati, da Castelletto al Molo residenti sul piede di guerra: il municipio chiede un presidio fisso

Genova. L’ultimo episodio violento risale a ieri intorno alle 18 e vede come uno dei protagonisti un 14enne che insieme a un 18enne e a un gruppo di giovanissimi ha accerchiato e rapinato di poche decine di euro un libanese di 30 anni ai giardini Caviglia a Brignole. I due sono stati rintracciati da lì a poco dalle volanti della polizia e denunciati per rapina in concorso. Poco prima, un altro gruppetto di ragazzini aveva accerchiato un signore palpeggiandogli la borsa ma l’uomo li aveva scacciati e aveva chiamato il 112.

... » Leggi tutto