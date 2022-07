Genova. Sarà pronunciata il prossimo 23 settembre la sentenza nei confronti di Paolo Bendinelli, Paolo Oneda e Paola Dora, accusati di omicidio volontario in concorso per la morte della 40enne Roberta Repetto, che morì per le conseguenze di un melanoma due anni dopo l’asportazione di un neo sulla schiena.

