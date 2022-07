Psr, vicepresidente Piana: “Bandi per oltre 14,7 milioni al settore forestale”

Genova. È stato approvato dalla Giunta regionale il bando proposto dal vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana che prevede oltre 14,7 milioni di euro a supporto delle aree forestali per la prevenzione dei danni da incendi e altre calamità (5 milioni , misura 8.3), per il ripristino delle foreste danneggiate (1,9 milioni, misura 8.4), per investimenti a finalità ambientale e per la fruibilità turistica del territorio forestale (oltre 5,3 milioni, misura 8.5) nonché per sostenere le imprese nell’acquisto di macchine e attrezzature per la raccolta, trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (2,4 milioni, misura 8.6).

