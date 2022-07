Sampierdarena, un ponte intitolato al grande studioso Giovanni Rebora

Genova. Il ponte di raccordo tra via Gian Battista Monti e corso Ferdinando Magellano, da oggi si chiama Ponte Giovanni Rebora, in ricordo di O Profesô Nato a Genova nel 1932 Rebora è stato per lunghi anni professore di Storia economica e di Storia agraria medievale all’Università di Genova. Uomo dalle straordinarie doti umane e intellettuali è ricordato anche come grande conoscitore della storia dell’alimentazione, sulla quale ha pubblicato numerosi studi e per la passione per la sua San Pier D’Arena, dove ha abitato fino alla morte, nell’ottobre del 2007.

... » Leggi tutto