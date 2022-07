Scontri in Sala Consiglio e sui social: Cenerini rompe e va subito nel gruppo misto. E anche nell’opposizione c’è chi ci pensa

Prendono forma tra rumor e colpi di scena i gruppi consiliari a Palazzo civico. E’ ufficiale la rottura tra Fabio Cenerini e la lista civica del sindaco Pierluigi Peracchini, una situazione scomoda che era già emersa durante la prima seduta di Consiglio, quando il consigliere aveva messo in dubbio la candidatura di Salvatore Piscopo a presidente dell’assemblea.

Il voto ribelle di lunedì sera, però, non è bastato a Cenerini, che ha deciso anche di rincarare la dose su Facebook e di uscire dal gruppo della lista civica per varare il gruppo misto di maggioranza, che la scorsa legislatura era stato appannaggio di Patrizia Saccone.

Cenerini non solo non ha mandato giù le manovre del sindaco e dei colleghi di maggioranza per la scelta del presidente del Consiglio, ma lamenta anche la distanza che si è creata nell’ultimo mese con il primo cittadino, non avendo avuto nemmeno uno scambio telefonico.

