Genova. Questa notte di metà luglio non sarà una nottata qualsiasi. Nel cielo, infatti, brillerà la ‘Superluna‘ più grande di questo 2022 e per vederla basterà alzare gli occhi al cielo. Appuntamento alle 20.38, quando la Luna raggiungerà la sua “pienezza” in coincidenza con il suo perigeo massimo previsto per quest’anno.

... » Leggi tutto