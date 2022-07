Uomo dà in escandescenze all’ospedale di Bordighera, intervengono i carabinieri

Bordighera. Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per uno straniero che ha dato in escandescenze mentre si trovava ricoverato al punto di primo intervento dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. E’ successo intorno alle 18,20.

Non è la prima volta che le forze dell’ordine devono intervenire in ospedale per frenare la rabbia di pazienti che troppo spesso aggrediscono medici, infermieri e personale sanitario. Fortunatamente in questo caso, grazie anche al tempestivo intervento dell’Arma, non si sono registrati feriti.

