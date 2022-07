Al via “Sarzana con gusto”, primo fine settimana dedicato alle acciughe

Nasce “Sarzana con gusto”, un appuntamento enogastronomico a cadenza mensile interamente dedicato alle tipicità del nostro territorio. L’avvio è fissato per le giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio quando l’intero centro storico si mobiliterà con menù e piatti speciali dedicati all’acciuga: il pregiato pesce azzurro protagonista indiscusso sulla scena di luglio.

Durante l’evento, fortemente voluto da Confesercenti La Spezia con il patrocinio del Comune di Sarzana e la collaborazione di Slow Food e dei ristoranti cittadini sarà realizzato un vero e proprio itinerario gastronomico che, a partire dall’aperitivo, porterà sarzanesi e turisti in giro per il territorio, potendo degustare, presso ogni ristorante aderente all’iniziativa, specialità dedicate al pesce Regina del Mar Ligure. Inoltre, in collaborazione con la sezione locale di Slow Food, venerdì sera alle ore 18.30 presso il Centro Sociale Barontini si terrà una grande opportunità formativa che prevede la realizzazione di un laboratorio gratuito aperto a tutti e dedicato alla salatura delle acciughe.

“Sarzana d’estate non è solo grandi eventi e grandi nomi, con una continuità che giorno dopo giorno si sta dimostrando davvero unica – dichiarano il Sindaco Cristina Ponzanelli e l’assessore alle attività produttive Roberto Italiani – Sarzana è anche enogastronomia, un viaggio di sapori che si declinano tra prodotti tipici del territorio, tradizione, modernità senza snaturare la nostra identità sarzanese e, soprattutto, tanta qualità. Grazie a Confesercenti, a tutti i nostri operatori dei bar e della ristorazione che accolgono ogni giorno cittadini e turisti per questa nuova iniziativa che non solo il Comune supporta, ma sostiene per accogliere sempre più persone nella nostra Sarzana e promuovere l’immagine di una città da vivere ogni giorno e ogni sera”.

