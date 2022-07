Capo Noli, rinviata alle 2 di notte la rimozione del senso unico alternato

Noli. La rimozione del senso unico alternato lungo la statale 1 “Via Aurelia” a Capo Noli, dove Anas sta eseguendo i lavori di sostituzione delle barriere laterali, è prevista nella notte odierna. A causa di un imprevisto tecnico, la completa dismissione del cantiere con il ripristino della viabilità lungo entrambe le corsie di marcia è stata riprogrammata per le ore 2:00 di questa notte e non per le ore 20:00 odierne come da cronoprogramma iniziale.

... » Leggi tutto