Crisi di governo a un passo, il M5s non voterà la fiducia a Draghi. Toti: “Irresponsabili”

Roma. “Con le medesime lineari, coerenti motivazioni” di quanto fatto alla Camera, al Senato “non parteciperemo al voto” di fiducia sul decreto Aiuti. L’annuncio di Giuseppe Conte, ieri sera dopo l’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, apre in sostanza la crisi di governo. Perché Draghi avrebbe sì i numeri per mantenere la maggioranza, ma il premier lo aveva detto chiaro: senza il M5s non si va avanti. Nel frattempo Matteo Salvini (che ha sentito Silvio Berlusconi) e Giorgia Meloni chiedono a gran voce la fine della legislatura e nuove elezioni.

