Da Galliani e Cragno, il Monza si tira fuori dalla corsa salvezza: “Obiettivo decimo posto”

Adriano Galliani una settimana fa era stato chiaro: “Come obiettivo aziendale mi sono posto il decimo posto. Non dobbiamo parlare di salvezza. In testa l’anno scorso mi dicevano che portava sfortuna dire che dovevamo andare in Serie A. Assolutamente non ha portato sfortuna invece. Per cui dobbiamo darci l’obiettivo del Monza e l’obiettivo del Monza è arrivare decimo”. Così parlò durante la presentazione di Matteo Pessina, mettendo un nuovo carico di aspettative sulla neopromossa più ambiziosa della storia della serie A.

... » Leggi tutto