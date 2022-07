È tempo di restyling per la scuola di San Lazzaro

Tutto pronto per il completo restyling della scuola di San Lazzaro. Con la determinazione dirigenziale n. 615 del 13 luglio sono stati, difatti, stanziati i 165 mila euro necessari al restyling esterno dell’edificio, che affaccia sull’area verde e centro sociale del quartiere che è il suo cuore pulsante.

Un obiettivo che si era posta da tempo l’amministrazione comunale di Cristina Ponzanelli, nel 2021 era stato infatti affidato all’architetto Caterina Marmori l’incarico professionale per il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di rifacimento della facciata con realizzazione del cappotto termico della scuola primaria nel quartiere di San Lazzaro, che si affianca ai numerosi interventi già in corso sulla riqualificazione in diversi plessi cittadini.

