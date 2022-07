Frontale sulla Napoleonica, tre feriti. Uno è stato estratto dall’abitacolo dell’auto

Tre persone accompagnate in ospedale dopo un frontale. E’ il bilancio di quanto avvenuto questa mattina, davanti alle scuole di Cadimare, sulla Napoleonica. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Uno degli occupanti è stato trasportato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia dopo essere stato estratto dall’abitacolo dell’auto dai Vigili del fuoco. A bordo del secondo mezzo c’erano marito e moglie che si stavano recando in città per una visita medica. L’incidente risale alle 10.30 di questa mattina. I Vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza i mezzi, constatando anche una perdita d’olio sulla strada. Come detto hanno anche estricato uno dei due guidatori dall’abitacolo immobilizzandolo su una barella spinale. Sul posto anche la Polizia locale per gli accertamenti del caso ed il personale sanitario del 118.

