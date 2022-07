Poste Italiane nei comuni “Bandiera Blu” della provincia di Imperia

Imperia. Poste Italiane è presente anche nei comuni “Bandiera Blu” della provincia di Imperia. Il prestigioso riconoscimento, che ogni anno viene attribuito (dalla Fee, la Foundation for Environmental Education) alle località turistiche e alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici, quest’anno è andato, tra gli altri, a 8 comuni in territorio imperiese: Sanremo, Imperia, Bordighera, Diano Marina, Taggia, Riva Ligure, S. Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare.

