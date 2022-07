Sale ancora l’incidenza, nell’ultima settimana un nuovo contagio ogni 100 spezzini

Corrono i contagi, anche nella provincia spezzina. A confermarlo sono i dati resi noti attraverso il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 6-12 luglio. L’incidenza dei nuovi casi, come in altre 61 province italiane, è volata oltre i mille casi ogni 100mila abitanti, attestandosi a 1.092 nuovi contagi, pari al 16,2 per cento in più rispetto alla scorsa settimana. Al secondo posto in Liguria c’è la provincia di Genova (1.011, +20,6%), poi Imperia (842, +35,7%) e infine Savona (748, +35,4%).

A livello nazionale tra il 16 e il 12 luglio, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (728.549 vs 595.349) e dei decessi (692 vs 464). In aumento anche i casi attualmente positivi (1.350.481 vs 1.087.272), le persone in isolamento domiciliare (1.340.382 vs 1.078.946), i ricoveri con sintomi (9.724 vs 8.003) e le terapie intensive (375 vs 323). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

