Sanremo, partenza sotto le aspettative per la tre giorni “Bienvenue français”

Sanremo.”Bienvenue français“: il centro della Citta dei Fiori e le sue attività commerciali sono tinte del tricolore francese. Il bianco, rosso e blu sono in onore della festività nazionale d’oltralpe – la “Presa della Bastiglia” – e l’iniziativa, che comprende anche la distribuzione nelle boutique di una cartolina commemorativa, è stata voluta da Palazzo Bellevue ed andrà avanti fino a domenica, con diverse iniziative per accogliere i turisti francesi, senza dimenticare il cordoglio per l’attentato terroristico avvenuto a Nizza il 2016, proprio durante la ricorrenza.

