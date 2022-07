Tellaro, capolinea bus spostato in Piazza Bertolucci

Il capolinea del servizio di trasporto pubblico della linea Lerici-Tellaro e viceversa viene temporaneamente individuato Piazza Bertolucci di Tellaro dalle ore 8.00 all’una di ogni giorno a partire da lunedì 18 luglio 2022 fino al 10 Settembre 2022; vengono altresì mantenute in Piazza Rainusso le fermate di capolinea previste alle ore 6,35, 07,05 e 07,55, per non arrecare disagio e ritardi a eventuali lavoratori e altri utenti. Lo stabilisce l’ordinanza diramata dal Comando della Polizia locale di Lerici, che dispone altresì il divieto di sosta dei veicoli nel tratto a monte di Piazza Bertolucci, indicato dalla segnaletica stradale appositamente affissa, dalle ore 7,00 del 18 luglio all’una del 10 settembre prossimi.

Nel provvedimento, si ricordano “le continue richieste di intervento inoltrate dagli autisti della società di trasporto pubblico Atc Esercizio spa e dalle relative organizzazioni sindacali sulla difficoltà di transito nel tratto terminale della Via Fiascherino, che adduce al centro abitato di Tellaro, e sulle difficoltà delle manovre di inversione della marcia presso il capolinea a causa del traffico stradale”. Tratto, quello menzionato, “da ricondursi ad un’unica carreggiata a doppio senso di circolazione con la presenza di parcheggi in linea”, e “sottodimensionato rispetto alla circolazione veicolare e pedonale che nel periodo estivo interessa il borgo marino di Tellaro”.

Di qui “la necessità di adottare provvedimenti volti a garantire la fluidità della circolazione stradale, la puntualità del servizio di trasporto pubblico locale nonché l’incolumità di pedoni e utenti che fruiscono del suddetto servizio”.

... » Leggi tutto