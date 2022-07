“Bugiardi” in scena a Ospedaletti e a Taggia

Ospedaletti. Ritorna la commedia brillante “Bugiardi” liberamente tratta dal testo di Alan Aycbourn che ha debuttato con grande successo nell’ultima rassegna teatrale L’Albero in Prosa organizzata dal Teatro dell’Albero e dal Comune di San Lorenzo al Mare. Prima di una trasferta molto importante (20 e 21 settembre al Teatro Testaccio di Roma per il Festival Comic Off 2022 e la partecipazione al Premio Fita Liguria Le Caravelle 2022), lo spettacolo sarà riproposto in due location molto suggestive dei comuni di Ospedaletti e Taggia: domenica 17 luglio all’Auditorium Comunale di Ospedaletti e lunedì 18 luglio all’Anfiteatro del Castello di Taggia alle 21.30 con ingresso libero.

